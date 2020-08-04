Москва, , 16:58 — REGNUM В кинотеатрах Москвы следят за соблюдением масочного режима на входе в зал. генеральный директор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В то же время внутри кинозала с учётом того, что зрителей рассаживают на расстояние друг от друга, жёсткого контроля за соблюдением масочного режима нети, заявил представитель индустрии.

«Мы рекомендуем находиться в масках. Но жёсткого контроля, сидит ли человек в маске в самом зале, нет. В зале соблюдается социальная дистанция, поэтому в кино находиться не опаснее, чем в общественном транспорте, фитнес-центре, бане», — сказал Васясин.

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