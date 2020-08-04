Москва, , 16:52 — REGNUM Панические настроения марта-апреля 2020 года о крахе российской экономики из-за карантинных ограничений не оправдались. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Помните, какие март и апрель были панические настроения в либеральной и западной прессе относительно нашей экономики? Мол, углеводороды рухнули и экономике России приходит окончательный конец. Всё это, конечно, домыслы и предрассудки. На деле наша экономика достаточно стабильна и дифференцирована», — заявил Михайлов.

Он напомнил, что в последние два года у России хорошие показатели по экспорту продукции агрпромышленного комплекса, а во время кризиса из-за эпидемии коронавируса практически не остановился экспорт вооружений.

«В условиях пандемии мы продолжали выпускать ту продукцию, которую мы договорились с нашими партнёрами по военно-техничесокму сотрудничеству — и ряд других отраслей экономики, которые практически не пострадали от пандемии», — отметил он.