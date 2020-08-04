Москва, , 16:42 — REGNUM Опыт существования в условиях санкционного давления помог, когда понадобилось подготовить быстрые антикризисные меры в связи с эпидемией коронавируса в России. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

«Россия — закалённое в санкциях государство, уже с шестилетним опытом жизнедеятельности и переориентации своей экономики на собственные ресурсы, либо на ресурсы ближайших партнёров и соседей, которые от нас никогда не откажутся в случае даже геополитических проблем», — заявил Михайлов.

«Эта некая консолидация своих собственных сил и сужение круга наиболее близких партнёров нашего государства — это позволило нам закалиться в условиях шестилетних санкций».