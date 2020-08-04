Москва, , 16:49 — REGNUM Спад посещаемости кино в России оказался очень высоким. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о посещаемости, Зинякова отметила, что в возглавляемой ею сети кинотеатров посещаемость упала более чем на 90%.

«Она значительно ниже чем в августе прошло года. На 90−95% ниже, чем в прошлом году. На основании этого можно сделать вывод об экономическом состоянии кинотеатров», — заявила Зинякова.

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