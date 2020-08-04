Лондон, , 16:41 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent во вторник, 4 августа, вновь опустилась ниже отметки в $44 за баррель после роста накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:56 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре 2020 года составила $43,35 за баррель.

Тем временем сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели до $40,27 за баррель.

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