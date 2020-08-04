Москва, , 16:31 — REGNUM Ситуация в киноиндустрии остаётся тяжёлой, несмотря на возобновление работы. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В целом ситуация на рынке не просто тяжёлая — она на грани находится», — сказала Зинякова.

Она призвала не бояться посещать кинотеатры из-за угрозы коронавируса. В индустрии вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности уделяется большое внимание.

«Мы хотим сообщить аудитории, что кинотеатры — одно из самых безопасных мест для посещения», — заявила Зинякова.

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