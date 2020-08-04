Москва, , 16:24 — REGNUM Низкая посещаемость кинотеатров после снятия ограничений связана с несколькими обстоятельствами. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одна из причин заключается в том, что премьеры, которые показывают в кинотеатрах, не рекламировались, как это делается обычно.

«По практике фильмы всегда рекламировались заранее, за 2−3 месяца. А сейчас у людей нет информации о репертуаре кинотеатров в полном объёме. Вышло десять новинок. Мы сделали ставку на новое кино, потому что в период пандемии люди посмотрели много фильмов онлайн», — сказала Зинякова.

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