Москва, , 16:04 — REGNUM Нефть с начала августа продолжает дешеветь умеренными темпами, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена барреля нефти марки Brent 4 августа снижается на 0,8%, однако по-прежнему держится выше $43, а цена барреля WTI падает на 0,9%, всё ещё превышая $40 за баррель.

В западных СМИ появляется информация о том, что страны ОПЕК в августе могут начать увеличивать добычу нефти больше, чем позволяет действующая квота ОПЕК+, так как опасаются ценовой конкуренции со стороны Саудовской Аравии, официального подтверждения эта новость пока не получила, но рынок нервничает.

Определённой поддержкой ценам на сырьё пока являются новости о заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса в США и некоторых других странах.

Цена Brent теоретически может подняться в ближайшее время до $45 за баррель на неких положительных новостях, но вероятность, что она там задержится надолго, очень невелика.

Сегодня ожидается цена на нефть Brent опять в том же диапазоне $43−44 за баррель», — предполагает эксперт.

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