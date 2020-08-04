Ставрополь, , 16:02 — REGNUM Производство мучных кондитерских изделий планирует создать инвестор в Ставропольском крае. Стоимость проекта составляет 275 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Инициатором проекта выступает компания «Астра», которой присвоен статус резидента регионального индустриального парка «Ставрополь». Она планирует строительство производственного предприятия пищевого назначения, которое будет изготовлять хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, сухари и снеки.

По данным ведомства, в результате реализации инвестпроекта будет создано около 200 рабочих мест.

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