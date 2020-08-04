Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Во время проведения 150 проверок, проведенных на рынках и в заведениях общепита Грузии, было оштрафовано 51 предприятие. Об этом 4 августа в интервью грузинскому «Общественному телевидению» рассказал глава Департамента инспекции труда минздрава Бека Перадзе.

Он сообщил, что с июня, когда кафе, ресторанам, барам и гостинцам было разрешено возобновить деятельность после снятия карантинных мер, штрафы были выписаны 33 ресторанам и 18 рынкам.

«Чтобы работать в условиях продолжающейся пандемии, рестораны, бары и кафе должны выполнять ряд обязательных требований минздрава, направленных на превенцию распространения коронавируса», — сказал Перадзе.

Стоит отметить, что юридическим лицам за нарушения противоэпидемических правил грозит штраф в размере 10 тыс. лари (около $3,4 тыс.). Если юридическое лицо не оформлено, то владельца предприятия штрафуют на 2 тыс. лари (около $700).

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