Ташкент, , 15:57 — REGNUM Стоимость лицензии на ввоз, переработку, хранение, перевозку и утилизацию каннабиса в Узбекистане составит 46,6 млн сумов ($4569). Это следует из законопроекта министерства сельского хозяйства республики, который опубликован 4 августа на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Согласно проекту документа, за выдачу разрешения на культивирование каннабиса предлагается установить сумму в размере одной базовой расчетной величины ($21,9) за каждый гектар земли.

Напомним, 17 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который разрешает оборот каннабиса в промышленных целях. Закон направлен на демонополизацию отрасли.