Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Компания из США Booking Holdings, которая является владельцем онлайн-сервиса по бронированию гостиниц Booking.com, намерена сократить 25% персонала последнего из-за снижения доходов в результате пандемии коронавируса. Об этом 4 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что данное сокращение коснется 4 тысяч сотрудников сервиса по всему миру. При этом исполнительный директор компании Гленн Фогел отметил, что последние пять месяцев были «самым крупным социально-экономическим кризисом нашего времени», отметив, что коронавирусная инфекция серьезно ударила по индустрии туризма и гостиничного бизнеса.

Также, по данным журналистов агентства, в общей сложности в Booking Holdings, куда также входят сервис онлайн-бронирования отелей Agoda.com и туристические поисковики Kayak и Momond, трудится около 26 тыс. человек, 17,5 тыс. из которых — в Booking.com.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма рассказала, что российская туриндустрия из-за отсутствия иностранных туристов, связанного с пандемией коронавируса, недополучила около 500 млрд рублей.