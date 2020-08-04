Москва, , 15:50 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года российские дилеры реализовали 6 263 новых автобуса, что на 1,2% больше, чем за тот же период 2019 года. Об этом 4 августа сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Продажи российских автобусов за отчётный период увеличились на 3%, до 5 670 экземпляров. При этом реализация автобусов иностранных марок сократилась на 13%, до 593 единиц.

За июнь в России был реализован 1541 автобус — это на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в июне в основном выросли за счет спроса на автобусы отечественных марок. За месяц их было продано 1 486 экземпляров, что на 80% больше, чем год назад. При том, что реализация автобусов иностранных марок, наоборот, сократилась на 67%, до 55 штук.

Стоит отметить, что в июне продажи вдвое превысили майские. Тогда было продано всего 762 автобуса.

Лидирует на российском рынке автобусов машины компании «ПАЗ». За первое полугодие в России было продано 2780 автобусов марки ПАЗ (— 22%). Далее идут автобусы компаний: «ЛИАЗ» (1488 шт.; + 120%), «НЕФАЗ» (687 шт.; + 7%) и «МАЗ» (361 ед.; + 116%).

Напомним, в апреле в России на 65% сократились продажи новых автобусов.

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