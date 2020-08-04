Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Северный Кавказ прибыл на Ставрополье. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в пресс-службе главы региона.

Трутнев вместе с губернатором края Владимиром Владимировым посетит ряд производств, работающих в сфере розлива минеральной воды, а также объекты курортной инфраструктуры. Вице-премьер РФ также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Кавказских Минеральных Вод.

Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин утвердил новый состав федерального правительства. В компетенцию Трутнева, в частности, были включены вопросы государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.