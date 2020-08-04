Москва, , 15:27 — REGNUM Рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом на российском авторынке по итогам первых шести месяцев 2020 года составили специалисты портала «Автостат Инфо».

Так, первое место в данном рейтинге заняла Lada 2114. За отчетный период обладателями этой модели стали 52 632 автолюбителя России (— 18,7%).

На второй строчке рейтинга подержанных авто оказалась американская модель Ford Focus. За первое полугодие 2020 года на вторичном авторынке РФ было продано 50 908 экземпляров данной модели — на 17,7% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris (44 463 ед.; — 6,5%).

Четвертое и пятое места соответственно заняли в списке самых продаваемых автомобилей с пробегом в России за первое полугодие 2020 года KIA Rio (43 312 шт.; — 1,7%) и Lada 2107 (43 030 шт.; — 23%).

Напомним, за первые пять месяцев 2020 года на авторынке Уральского ФО было продано 154 722 подержанных автомобиля — на 11,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

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