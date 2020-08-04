Москва, , 15:07 — REGNUM По итогам шести месяцев 2020 года самым перепродаваемым вседорожником в России стала модель Lada 2121. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что всего за отчетный период модель Lada 2121 на вторичном рынке России приобрели 37 933 автолюбителя. Это на 10% меньше прошлогоднего уровня перепродаж.

На втором месте разместилась модель Chevrolet Niva. Их в РФ было перепродано в количестве 31 249 экземпляров. Здесь падение продаж составило 11%. Тройку лидеров данного списка замыкает Toyota RAV4 с приростом в 8,5%, до 18 984 экземпляров.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Nissan Qasqhai (15 934 ед.; — 3%) и Renault Duster (15 492 ед.; +2%).

Всего за первые шесть месяцев текущего года в РФ было продано 498 053 экземпляра внедорожников с пробегом — на 5,8% меньше, чем год назад.

Напомним, за пять месяцев 2020 года самой большой популярностью среди подержанных моделей Lada в РФ пользовался автомобиль Lada 2114. Их было перепродано 420 625 экземпляров — на 18% меньше, чем год назад.

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