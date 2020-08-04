Бишкек, , 15:03 — REGNUM В настоящее время в Киргизии идет тотальная цифровизация всех сфер деятельности, что поможет легализовать средства из теневой экономики. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 августа, в ходе рабочего визита в Иссык-Кульскую область.

По словам главы государства, эти деньги будут в первую очередь направлены на повышение зарплат медицинским работникам и учителям.

«Как мы можем предъявлять требования к медикам, которые получают 5 тысяч сомов (4,8 тысячи рублей)? В прошлом году зарплату повышали, но понимаю, этого мало», — констатировал он.