Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам 2020 года кассовые сборы в российских кинотеатрах могут упасть в два раза по сравнению с предыдущем годом. Такой прогноз сделал гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, уже сейчас общие потери киноиндустрии исчисляются десятками миллиардов рублей.

«Вся киноиндустрия потеряла порядка 50 млрд [рублей]. А кинотеатры потеряли порядка 30 млрд рублей», — сообщил Васясин.

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