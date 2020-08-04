Москва, , 15:00 — REGNUM Почти треть кинотеатров могут навсегда уйти с рынка. Такой прогноз сделал гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть прогноз, в который не хотелось бы верить: 30% кинотеатров вообще уйдет с рынка.», — сказал Васясин, добавив, что «пока рано делать прогнозы».

По его словам, основная проблема заключается в неопределенности. Например, во многих регионах России по-прежнему не знают даты открытия кинозалов.