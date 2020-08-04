Киев, , 14:37 — REGNUM Украину накрывает «призрак говорящих соросят», которые понятия не имеют о чем говорят, но при этом активно пропагандируют какие-то вещи, заявил 4 августа глава совета украинского нацбанка Богдан Данилишин.

Данилишин в этом контексте отметил, что привлеченные в последние годы к власти на Украине всякого рода советники, консультанты и министры-гастролеры «нанесли стране вреда больше, чем все коррупционеры, вместе взятые», цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Также он раскритиковал и предыдущее руководство регулятора, заявив, что оно создало «миф реформаторов», который сейчас должен развеяться.

«Это период упущенных возможностей… Мы потеряли потенциал страны, а накрыли ее лозунгами, вместо стимулирования бизнеса — обеспечили стимулирование уровня олигархизации экономики, потерю институциональной способности управления через постоянную травлю местных управленческих кадров, формирования неполноценности и неспособности украинцев управлять развитием хозяйства», — подчеркнул Данилишин.

Глава совета призвал «остатки бывшего правления НБУ» осознать, что их «реформ» уже достаточно, и не мешать новому главе Нацбанка формировать свою команду.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля в отставку с поста главы Нацбанка подал Яков Смолий, заявив о «системном политическом давлении» со стороны власти. 16 июля Верховная рада назначила новым главой регулятора Кирилла Шевченко. После смены руководителя главы НБУ свои должности потеряли и несколько его высокопоставленных заместителей.