Саранск, , 14:37 — REGNUM По итогам шести месяцев текущего года промышленные предприятия Мордовии обеспечили рост реализации продукции на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля инновационной продукции превысила 30%, сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, АО «Рузхиммаш» за январь — июнь отгружено продукции на 20,4 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24,6%, ООО «ВКМ-Сталь» — 3,7 млрд рублей, рост составил 37,6%. Более чем в полтора раза увеличилась реализация в АО «Лидер — Компаунд», почти на 45% — в ОАО «Станкостроитель».

Рост объема реализации инновационной продукции составил 34% при сравнении с показателем первого полугодия 2019 года. Наибольшая доля инноваций применяется в производстве электротехнического оборудования, химической и резинотехнической продукции, транспортном машиностроении.

«Промышленную продукцию, произведенную в Мордовии, импортируют 67 стран. Наибольший объем экспорта из республики направляется в Казахстан, Беларусь, Китай, Кипр, Украину, США. За рубеж в этом году реализовывались в основном машиностроительная и химическая продукция, металлы и изделия из них, а также фанера», — подчеркнул глава Мордовии Владимир Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня текущего года предприятия агропромышленного комплекса Мордовии поставили за рубеж 33,5 тыс. тонн продукции на 11,7 млн долларов США. В денежном выражении экспорт увеличился на 4,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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