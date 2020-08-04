Москва, , 14:55 — REGNUM Представители киноиндустрии пока не получили положенной им от государства финансовой помощи. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, отрасль на данный момент существует за счет финансовых запасов, которые удалось скопить до начала самоизоляции. Однако сколько еще кинотеатры продержатся в таком положении, не ясно.

«Мы пока выживали на тех прибылях, которые были до пандемии. Теперь нужно перетерпеть. Помощи от сторонних организаций ждать не приходится. Мы попали по двум статьям — мы системообразующие и мы наиболее пострадавшие от пандемии. Ни по той, ни по другой статье мы не получили ни рубля от государства», — сказал Васясин.

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