Москва, , 14:32 — REGNUM Объявленный ранее российским руководством разрыв соглашений об уходе от двойного налогообложения с Кипром и Мальтой означает, что эпоха офшорной экономики в стране завершена. Об этом заявил член генерального совета «Партии роста» Антон Любич.

«Разрыв Россией соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром и Мальтой завершает эпоху офшорной экономики, когда можно было управлять холдингами через формальные структуры, ни разу в жизни не побывав в их «официальных офисах», — сказал Любич.

По его словам, с одной стороны, это стимулирует крупные компании к поиску альтернативных способов снижения налоговой нагрузки через законные льготы, что повысит эффективность стимулирующих мер налоговой политики, поскольку сподвигнет к общественно-полезным инвестициям, но с другой — это бросает вызов и государству: «Чтобы не столкнуться с реальным отъездом предпринимателей, стремящихся к фактической смене налогового резидентства из-за роста налоговой нагрузки, придётся всерьёз задуматься о налоговой реформе, связанной с упрощением администрирования и снижением налоговых ставок».

Любич также напомнил о «кривой Лаффера», которая гласит о том, что снижение налоговых ставок зачастую приводит к росту налоговых поступлений.