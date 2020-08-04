Москва, , 14:19 — REGNUM По сравнению с прошлым годом цены на билеты в кинотеатры сократились на 13%. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Об этом он рассказал, подводя итог первых дней работы кинотеатров после снятия ограничений. При этом снижение стоимости связано с тем, что на данный момент количество премьер ограничено и люди зачастую идут на старые фильмы.

«Цены повышать нельзя. Индустрия не растет уже 4 года. Поэтому сейчас основная задача — вернуть зрителя в залы. По сравнению с 3 августа 2019 года у нас цены упали на 13%. Новинок нет, а на старые релизы цены понижать нельзя», — заявил Васясин.

Читайте ранее в этом сюжете: Посещаемость российских кинотеатров упала в пять раз

Читайте развитие сюжета: В России назвали причину низкой посещаемости киносеансов