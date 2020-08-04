Иркутск, , 14:11 — REGNUM Благоприятные погодные условия позволили аграриям Иркутской области на неделю раньше приступить к уборочной кампании. В трех районах — Иркутском, Черемховском, и Усольском — начата уборка зерновых культур. Уже убрано свыше 400 гектаров, намолочено около 1,5 тысяч тонн зерна. Активно идет уборка кормовых культур. В этом сегодня, 4 августа, лично убедился врио губернатора Игорь Кобзев, побывав в Черемховском районе.

Полевые работы предприятия обеспечивают 43 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, 15 широкозахватных почвообрабатывающих агрегатов, 11 картофельных и овощных комбайнов, 188 единиц автотранспортной техники.

По данным минсельхоза области, всего предстоит убрать 417 тысяч гектаров зерновых. В беседе с аграриями Игорь Кобзев подчеркнул, что со стороны правительства Иркутской области принимаются значительные меры для поддержки сельхозпроизводства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отличие от Иркутской области, в Алтайском крае от засухи пострадало более 30 районов, площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 159,1 тысячи гектаров.

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