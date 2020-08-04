Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года самой продаваемой новой моделью на казахстанском авторынке стал седан Ravon Nexia. Об этом 4 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за первое полугодие нынешнего года в Казахстане было продано 3280 экземпляров Ravon Nexia.

Второе место в топе популярных авто заняла модель Lada Granta. Она разошлась тиражом в 2800 экземпляров. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает кроссовер Hyundai Tucson с результатом 2190 проданных авто.

Четвёртое и пятое места в рейтинге соответственно заняли модели Lada Vesta (1790 ед.) и Hyundai Creta (1440 ед.).

Напомним, по итогам первого полугодия текущего года в Казахстане было продано 32,6 тыс. экземпляров новых машин, что на 12% больше, чем год назад.

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