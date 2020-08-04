Москва, , 14:21 — REGNUM Кинотеатры не в состоянии снижать цены на кино, поскольку и так потеряли прибыль. Об этом 4 августа заявил кинокритик Давид Шнейдеров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация очень страшная», — оценил положение дел индустрии Шнейдеров.

По его словам, кинотеатры не получили от государства помощь, и поэтому находятся в тяжелом положении.

«Кинотеатральный проект — одна из наиболее пострадавших отраслей. Прибыль резко уменьшалась, тогда как плату за аренду, электричество, воду никто не понижал, а цены повышать нельзя», — сказал Шнейдеров.