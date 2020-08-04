Стокгольм, , 13:56 — REGNUM Доля компаний в Швеции, теряющих свой коммерческий оборот, продолжает снижаться. Оживление бизнес-активности после рецессии во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, фиксируется в последнем отчете Государственного института экономических исследований Швеции. Об этом 4 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Отчет ведомства, входящий в серию пяти исследований, проведенных Институтом с мая текущего года, подтверждает наличие тенденции позитивного настроя шведского бизнеса.

Несмотря на то, что большинство предпринимателей по-прежнему ощущают последствия пандемии, их доля сокращается.

Так, если ранее падение коммерческого оборота фиксировали 70% компаний, вошедших в выборку Института, то сейчас эта цифра сократилась до 60%.