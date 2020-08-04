Минск, , 13:46 — REGNUM Белоруссия не пойдет на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, заявил 4 августа президент страны Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

«Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Лукашенко, добавив, что в «этом просто нет никакой необходимости».

Президент Белоруссии привел в пример земельный закон на Украине, отметив, что Минску не надо «повторять чужие ошибки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко во время своего предвыборного послания заявил, что белорусский народ исчерпал лимиты революций и разрушений в минувшем веке.

Кроме этого, Лукашенко рассказал, что, по его мнению, путь реформ в республике — это совершенствование существующих в Белоруссии производств терпеливым и вдумчивым путем.

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