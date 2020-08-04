Москва, , 14:02 — REGNUM В первые выходные после снятия ограничений в кинотеатры пришло примерно 20% посетителей от показателей аналогичного периода предыдущего года. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кинотеатр Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Пришло 20% от того, что было в аналогичный день прошлого года. Да мы, если честно, в последнее время прогнозы не делаем — не благодарное дело. Не было прогнозов — придёт 80% или 10%. Мы открывались в максимально короткие сроки», — сказал Васясин.

При этом за исключением Москвы большинство регионов объявляют о снятии ограничений на работу кинотеатров за пару дней до указанной даты, что приводит к сложностям при подготовке к запуску залов, отметил Васясин.

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