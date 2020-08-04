Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 13:45 — REGNUM У грузового терминала петербургского международного аэропорта «Пулково» сменился владелец. Ранее терминал принадлежал АО Банк «Санкт-Петербург».
Теперь же им владеет ООО «Колибри». Как сообщает «Коммерсант», эта фирма подконтрольна бывшему главе Курортного района Петербурга Алексею Куимову.
Куимов якобы имеет опыт в деле грузовых авиаперевозок, так как когда-то основал авиакомпанию «Тесис», купил у владельца аэропорта «Домодедово» авиакомпанию «Ист Лайн», организовывал перевозки на грузовых самолетах Ил-76.
Сам Куимов отказался от комментариев, сославшись на некий подписанный документ о неразглашении деталей сделки.
Алексей Куимов возглавлял Курортный район Петербурга с 2013 по 2019 год, с этого поста переведен в спецпредставители губернатора Александра Беглова в январе прошлого года. Имеет ордена Святого Даниила Московского и преподобного Сергия Радонежского за заслуги перед РПЦ.