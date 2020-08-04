Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В Чебоксарах на федеральные средства планируется отремонтировать четыре участка дорог. Соответствующее извещение о проведении аукциона в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Речь идёт о ремонте четырёх участков дорог в Чебоксарах: по Автозаправочному проезду (Марпосадское шоссе, 6 — Автозаправочный проезд, 5), по улице Водопроводной (Московский проезд, 2 — улица Водопроводная, 2А), улице Урукова (улица Урукова, д. 1 — улица Урукова, 19), проезду Машиностроителей (Марпосадское шоссе, 6 — улица Л. Комсомола, 29).

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 191 920 337 рублей 48 копеек. Источник финансирования контракта — субсидии федерального бюджета. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от начальной цены (или 57 576 101 рублей).

При заключении контракта ремонт дорог должен завершиться до 30 октября 2020 года.