Москва, , 13:20 — REGNUM Нефть марки Brent 3 августа продемонстрировала рост на 1,1% до $43,83 за баррель. В свою очередь сегодня, 4 августа, динамика снова изменилась, нефть снижается, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Тем не менее, в целом котировки продолжают консолидироваться в узком диапазоне $41 — $45 за баррель. Цены на нефть продолжают поддерживать надежды на дальнейшее восстановление спроса после выхода довольно неплохих отчетов по деловой активности в ЕС и США.

Опубликованная статистика PMI показала, что производственная активность в США в июле выросла, но все еще находится на пути к восстановлению.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 50,9 пункта, что выше июньского значения 49,8 пункта. Рост активности за месяц был связан с приростом производства на фоне останавливающегося спроса на внутреннем рынке.

Идею дальнейшего восстановления спроса также поддержали новости, что в США 3 августа было зафиксировано около 47 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Этот показатель является минимальным дневным приростом за месяц. Данная динамика постепенно воодушевляет инвесторов и позволяет нивелировать опасения относительно наращивания объемов нефтедобычи странами ОПЕК+.

Следующим важным событием для рынка нефти будут данные по запасам нефти и нефтепродуктов, ожидающиеся 5 августа.

В случае очередного снижения запасов, котировки Brent могут двинуться выше и протестировать уровень $45 за баррель», — полагает эксперт.

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