Ульяновск, , 13:13 — REGNUM В Ульяновске планируется провести «первоочередные и противоаварийные мероприятия» по сохранению Ленинского мемориала. На эти цели из регионального бюджета предусмотрено более 440 млн рублей. Соответствующая конкурсная документация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», которое проводит конкурс с ограниченным участием в электронной форме.

«Наименование объекта закупки: первоочередные и противоаварийные мероприятия по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Здание Мемориального центра, сооруженное в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича» по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, д.1, лит. А, а», — говорится в документации.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 440 792 535,4 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете региона (казенные учреждения и органы власти). Размер обеспечения заявки составляет 5% начальной цены контракта.

При определении победителя приоритетным будет квалификация участника (значимость критерия 60%), затем учитывается предложенная цена контракта (40%). На выполнение работ даётся 450 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое отмечалось в апреле 2020 года, благоустраивали центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. В 2019 году Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина.