Барнаул, , 13:03 — REGNUM В 2019 году теневой рынок труда в Алтайском крае составлял 292,3 тыс. человек. Таким образом, в неформальном секторе экономики занято 27,3% населения, осуществляющего трудовую деятельность (по Российской Федерации — 20,6%). Такие данные со ссылкой на Росстат сообщила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

По её словам, вместе с тем, за первое полугодие 2020 года более двух тыс. организаций Алтайского края создали 5,7 тыс. новых рабочих мест.

«По состоянию на 1 августа на обучение направлены 1,4 тыс. человек. Кроме этого, благодаря нацпроекту «Демография» повышают профессиональный уровень люди старшего возраста и мамы, воспитывающие дошкольников.

На обучение работников предприятий нацелены меры нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участниками такого обучения в рамках нацпроектов стали более 1,5 тыс. жителей края», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Надежда Капура известила, что 2,6 тыс. человек работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, 1,4 тыс. человек — находятся в режиме простоя. Работают удаленно 13,2 тыс. человек.

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