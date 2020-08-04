Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года объём продаж новых легковых машин в Казахстане составил 32,6 тыс. экземпляров, что на 12% больше результата годичной давности. Об этом 4 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее продаваемыми в Казахстане авто в отчетный период стали модели бренда Lada. За первые шесть месяцев 2020 года казахстанские автолюбители приобрели 7030 автомобилей российской марки. Это на 1% больше, чем годом ранее.

На втором месте по продажам находится авто корейского бренда Hyundai. Их предпочли приобрести 6820 покупателей (+12%). Тройку лидеров замыкает японская марка Toyota с результатом 4810 проданных машин. Здесь наблюдается падение продаж на 29%.

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились, соответственно, машины узбекского бренда Ravon (4240 ед.; увеличение в 12,5 раза) и корейские автомобили Kia (3180 ед.; +72%).

Напомним, по данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», с января по июнь текущего года в Казахстане было собрано 32 059 транспортных средств, что на 55,6% превышает прошлогодние показатели производства за аналогичный период.

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