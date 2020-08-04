Москва, , 12:43 — REGNUM Около 500 млрд рублей недополучила российская туриндустрия из-за отсутствия иностранных туристов, связанного с пандемией коронавируса. Об этом 4 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Аргументам и фактам».

«По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей», — сказала Догузова.

Она отметила, что по итогам 2019 года доходы от туризма составили $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, леса, ряда цветных металлов.