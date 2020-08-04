Кемерово, 4 августа 2020, 12:22 — REGNUM Арбитраж Новосибирской области 31 августа 2020 года планирует приступить к рассмотрению претензий ООО «Шахта Им. С. Д. Тихова» к департаменту по недропользованию по Сибирскому федеральному округу. Истец не согласен с отказом Сибнедр удовлетворить «ходатайства об изъятии земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами». Речь идёт о крупном земельном массиве, включающем восемь участков сельскохозяйственного назначения, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 28 июля 2020 года. Третьими лицами в деле участвуют арбитражный управляющий ООО «СХО «Заречье» и ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заречье» — правообладатель спорных наделов.
Одновременно с подачей претензий истец потребовал наложить обеспечительные меры в виде запрета управлению Росреестра осуществлять регистрацию перехода прав. Суд отклонил просьбу.
В основе спора лежит отказ Сибнедр от 26 июня 2020 года «в удовлетворении ходатайства об изъятии земельных участков». Истец требует признать недействительным отказ и обязать в течение десяти дней с момента вступления судебного акта в законную силу выдать приказы об изъятии участков.
По данным публичной кадастровой карты, спорные наделы расположены в Подгорновском сельском поселении Ленинск-Кузнецкого района, а также в административных границах Свердловского сельсовета. Они предназначены для сельскохозяйственного производства. Общая площадь спорных участков — более 31,531 млн кв. м (около 3153 га), а кадастровая цена превышает 54,995 млн рублей.
ООО «Шахта Им. С.Д. Тихова» входит в состав группы ПМХ-Уголь и ведёт добычу в границах Никитского месторождения Кузнецкого каменноугольного бассейна. Мощность первого пускового комплекса шахты — 1,8 млн тонн в год. Инвестиции в строительство шахты, сданной в 2017 году, составили 12,5 млрд рублей. В группе несколько дивизионов, в том числе угольный. География активов группы Кузбассом не ограничивается, компании также работают в Тульской, Белгородской и Калужской областях.