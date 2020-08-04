Копенгаген, , 12:21 — REGNUM Дания не получила апелляций против решения датского энергетического агентства, разрешившего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2». Об этом заявили в апелляционном совете Дании.

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Таким образом, оператор газопровода может с 4 августа возобновить строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Nord Stream 2 AG подала иск в Суд общей юрисдикции ЕС об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. По мнению компании, данная директива грубо нарушает принципы ЕС о равном обращении и пропорциональности.

Трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию.

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