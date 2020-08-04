Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Петербургские дилеры сообщили о дефиците моделей Lada, а также моделей ряда иностранных компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей дилерских центров Северной столицы.

Отмечается, что острый дефицит автомобилей Lada, а также некоторых иностранных брендов в петербургских автоцентрах наблюдается четвертый месяц подряд.

Причина дефицита — приостановка работы автопредприятий в связи с пандемией нового коронавируса и уход АвтоВАЗа в корпоративный отпуск (с 27 июля по 16 августа).

«За июль у нас выбрали практически все популярные модели, в целом прирост по продажам в июле этого года к июлю прошлого составил около 50%», — рассказал изданию топ-менеджер одного из петербургских автосалонов Lada.

Он добавил, что сейчас в наличии остались не самые востребованные модели отечественной марки.

Ожидается, что поставки авто в дилерские центры Санкт-Петербурга стабилизируются не раньше ноября текущего года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие текущего года дилеры АвтоВАЗа больше всего продали моделей Lada Granta — 49 922 экземпляра.

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