Киев, , 12:10 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил отдать за 600 млн евро кредита от ЕС остатки контроля украинских властей над госсобственностью, некоторыми госзакупками и органами власти, сообщил 4 августа украинский политический эксперт и журналист Денис Иванеско.

Ссылаясь на свои источники, Иванеско отмечает, что для получения кредита правительство Украины согласилось на ряд шагов:

«Вернуть космические, ничем не ограниченные и неоправданные зарплаты членам наблюдательных советов и менеджменту 15 государственных предприятий. В основном там иностранцы или граждане Украины, которые «гиперчувствительны» к пожеланиям иностранных кредиторов… Все медзакупки должны проходить через госпредприятие «Медицинские закупки Украины», которым будет управлять якобы независимый наблюдательный совет (а на самом деле — независимый от Украины, куда войдут иностранные грантополучатели)», — информирует эксперт.

Также среди требований ЕС — создать деполитизированную (читай — не подконтрольную избранным властям Украины, отмечает Иванеско) комиссию по отбору нового специализированного антикоррупционного прокурора.

«У Назара Холодницкого (нынешнего прокурора) полномочия истекают в ноябре 2020 года. За все время работы они не посадили ни одного большого коррупционера — ни депутата, ни министра, ни даже губернатора. И теперь хотят еще продлить эту же схему», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июля Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой кредитной помощи на сумму 1,2 млрд евро. Предполагается, что половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести «ряд реформ».