Вашингтон, , 12:07 — REGNUM В Национальном бюро экономических исследований США сообщили, что перевод сотрудников на удаленку из-за коронавируса привел к увеличению продолжительности рабочего дня, передает Bloomberg.

Так, продолжительность рабочего дня выросла на 48,5 минуты, поскольку сотрудники стали чаще писать электронные письма и собираться на совещания.

Кроме того, вырос также объем электронной переписки. Число электронных писем между сотрудниками увеличилось примерно в 1,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным компании «Работа.ру», специализирующейся на подборе персонала, больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.

Читайте также: В России более 70% работников дорожат своим местом — опрос