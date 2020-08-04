Южно-Сахалинск, , 12:03 — REGNUM На Курилах до конца 2020 года сдадут 11 жилых домов, а к 2023 году власти региона планируют полностью ликвидировать на островах аварийное жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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В Сахалинской области подвели промежуточные итоги реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016 — 2025 годы».

«Курильские острова — стратегически важная территория России. Правительство страны уделяет ее развитию большое внимание. Программа направлена на комплексное социально-экономическое развитие», — отметил губернатор области Валерий Лимаренко.

По федеральной целевой программе на Курилах с января 2016 года построены оптоволоконная линия на Итуруп, Кунашир и Шикотан, четыре детских сада, школа, шесть жилых домов, спортивный комплекс, две пожарные части, более 20 километров дорог.

В настоящее время ведётся строительство ещё четырёх школ, медицинских объектов, дорог.

На реализацию программы в 2020 году выделено 5,9 млрд рублей. В планах властей региона увеличить финансирование и построить оптическую линию на Парамушир, причалы, приобрести морские и воздушные суда, реконструировать дороги.

«Все эти меры позволят значительно повысить качество жизни курильчан, которые уже положительно оценивают изменения и доказывают это. Все курильские муниципалитеты держат устойчивый прирост населения и увеличение рождаемости», — уточнили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Токио выразил недовольство из-за проведения в Охотском море геологоразведочных работ, в том числе в районе островов Южных Курил. Недовольство японских властей по поводу оборонных мероприятий, которые проводятся на Южных Курилах, неприемлемо, сообщила 23 июля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.