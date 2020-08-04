Москва, , 12:01 — REGNUM Россия выступает за сохранение исключительно технического характера Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), сообщили 4 августа в пресс-службе МИД РФ.

Комментарий МИД опубликован в связи с 25-летием вступления России в соглашение. Российская сторона также выступает за принятие в состав РКРТ тех стран, которые обладают ракетно-космическим потенциалом и могут внести вклад в достижение целей РКРТ.

В МИД отметили, что в 2021—2022 году Россия будет председательствовать в Режиме. Российская сторона планирует добиваться совершенствования РКРТ для нераспространения ракетных средств.

Отметим, Режим контроля за ракетной технологией — это добровольное соглашение 35 государств для снижения рисков распространения ядерного оружия. РКРТ создан в 1987 году. Он устанавливает контроль за поставками оборудования и технологий, которые способствуют созданию беспилотных систем доставки ядерного оружия.

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