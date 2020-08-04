Ульяновск, , 12:01 — REGNUM В Ульяновской области предприниматели в три раза увеличили объемы продаж через электронные торговые площадки, при этом доля интернет-торговли в регионе остаётся ниже среднероссийского уровня. Такие данные приводит пресс-служба ульяновского губернатора.

По словам руководителя совета директоров региональной корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслана Гайнетдинова, в Ульяновской области доля интернет-торговли от всего объема розничных продаж пока составляет 0,3%, за три года эту долю планируется нарастить до 20% и увеличить до 70% число магазинов, использующих интернет-канал.

По данным властей, рост интернет-торговли в Ульяновской области в три раза превышает показатель аналогичного периода 2019 года. В настоящее время через онлайн-магазины продукцию реализуют 120 компаний.

Отметим, что в России объем рынка электронной торговли оценивается в 3−4% от общего объема.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса для индивидуальных предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения, стоимость патента снизят до 1 рубля. В результате местные бюджеты недополучат 8 млн рублей.

Подробнее: Районы Ульяновской области недополучат миллионы из-за новых цен на патенты