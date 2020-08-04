Киев, , 11:57 — REGNUM С начала лета 2020 года поступления от украинских трудовых мигрантов сократились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил 4 августа телеканал «1+1» со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

«В июне нынешнего года украинцы перевели $856 млн. По сравнению с февралём сумма переводов сократилась на 13,9%», — добавили журналисты.

Напомним, в 2019 году мигранты официально перевели на Украину около $12 млрд.

Ранее в пресс-службе НБУ рассказали, что с января по апрель 2020 года украинские гастарбайтеры перевели денег на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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