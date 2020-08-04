Киев, , 11:48 — REGNUM За январь-июль 2020 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 54,8 млрд грн, сообщило 4 августа украинское министерство финансов.

Согласно информации ведомства, непосредственно в июле показатели наполнения бюджета были выше плановых — в частности, в общий фонд государственного бюджета поступило 58,0 млрд гривен, роспись выполнена на 111,6%, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении подчеркивается, что по платежам, взимание которых контролирует налоговая служба, поступления в июле составили 29,6 млрд гривен, при этом роспись перевыполнена на 23,1% или 5,6 млрд гривен. Основным платежом, за счет которого состоялось перевыполнение, стал налог на добавленную стоимость, отмечает ведомство — 4,3 млрд грн, в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины не раз заявляли, что худший период для экономики страны уже позади и ситуация понемногу исправляется.

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос покрытия дефицита государственного бюджета текущего года, даже в его максимальном размере (почти 300 млрд грн) не является существенной проблемой для правительства. Также премьер заявил, что в целом не видит проблем с выполнением госбюджета этого года.