Архангельск, , 12:01 — REGNUM Масштабные дорожно-ремонтные работы продолжаются в Архангельске, на восьми из 44 объектов они уже завершены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области.

Дорожники работают круглые сутки, всего ремонтом занимаются более 300 человек с привлечением свыше 80 единиц техники.

Так, ремонтируют перекресток улиц Мира и Матросова в микрорайоне Цигломень. По словам местных жителей, им не занимались со времён СССР. Во всём округе ремонта не было больше десяти лет.

На работы в Цигломени направлено 150 млн рублей из областного бюджета и 50 млн рублей — из городского. Врио губернатора области Александр Цыбульский проверит ход работ на этом участке 4 августа.

Читайте также: В Архангельской области почти 10 млрд рублей потратят на ремонт дорог