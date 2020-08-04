Москва, , 11:38 — REGNUM Обращения потребителей к финансовому уполномоченному по страхованию имущества чаще всего связаны с отказом в выплатах, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

В Службу финансового уполномоченного за первые восемь месяцев рассмотрения споров по договорам страхования имущества граждан (за исключением транспортных средств) поступило 1517 обращений, связанных с данным видом страхования, привел он данные.

«До введения карантинных мер ежемесячная динамика обращений была возрастающей. Так, если в ноябре поступило семь обращений, то в марте уже 238 обращений. В период карантина их число немного снижалось: в апреле — 192, в мае — 166. Однако в июне активность потребителей вернулась на докарантинный уровень — поступило более 200 обращений, а в июле превысила его — потребители направили 252 обращения по договорам страхования имущества», — отметил Воронин.

Больше всего обращений поступило от проживающих в Татарии, Башкирии, Свердловской области, Москве и Нижегородской области.

Средний размер требований по спорам, связанным по договорам страхования имущества граждан (за исключением транспортных средств), составил 146 070 рублей.

Что касается структуры обращений, то большинство из них связаны с отказом страховыми компаниями в выплате страхового возмещения (32,4%). На втором месте — случаи, когда потребитель не согласен с размером страхового возмещения (26%), на третьем — споры, связанные с нарушением срока выплаты страхового возмещения (18,9%). Потребители также обращаются к финансовому уполномоченному по поводу возврата страховой премии при расторжении договора страхования (16,2%).

«В большинстве рассмотренных случаев отказ в выплате страхового возмещения обусловлен тем, что заявленное событие не подпадает под страховые риски, принятые на страхование», — говорит Воронин.