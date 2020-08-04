Оттава, , 11:33 — REGNUM Компания Grand Touring Automobiles из канадского портового города Ванкувер выставила на продажу один из самых дорогих Lamborghini в мире — родстер Centenario. Об этом говорится на сайте компании.

Данное авто тиражом в 20 машин выпущено к 100-летию основателя компании Ферруччо Ламборгини. Стоимость редкого автомобиля оценивается в 3,7 млн канадских долларов (около 202,42 млн рублей).

Centenario собран на базе Aventador SV. Модель оснащена монококом из углепластика и 770-сильным 6,5-литровым мотором V12. Сочетается движок с роботом ISR с одним сцеплением и приводом 4×4.

В передней части автомобиля имеется двухуровневый сплиттер, создающий дополнительное прижимное усилие на колеса.

В салоне машины есть система мультимедиа с подключением к сети и возможностью записи телеметрии.

Ранее компания Lamborghini представила трековый гиперкар Essenza SCV12 мощностью 830 «лошадей». Авто разработано гоночным подразделением Squadro Corse. Всего будет собрано 40 таких моделей.

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